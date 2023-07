Nyáron, a meleg hétvégen is kitűnő kikapcsolódási lehetőséget ad a Felső-Mátra, adta hírül a Mátraszentistváni Sípark.

– Tudtátok, hogy 822 méteren még a nyári kánikula is kellemes meleggé szelídül? Ha már nem bírjátok tovább a tikkasztó forróságot, akkor ugorjatok fel a Mátrába és kiránduljatok egy jót, mert nálunk akár 5-6 fokkal is hűvösebb az időjárás, mint a hegyek lábánál. Tudtad, hogy hazánk második legmagasabban fekvő temploma, a Három falu temploma pont a síparkkal szemben magasodik? Izgalmas volt már az alapítása is: állítólag az egri érsekség elképzelése az volt, hogy a három falunak — Mátraszentimre, Mátraszentlászló, Mátraszentistván — legyen közös temploma. A három falu azonban sehogyan sem tudott megegyezni a pontos helyről, ezért az érsek kijelölte a három falutól közel azonos távolságra lévő pontot. Ha felénk jársz a nyáron, látogass el ide is – olvasható a Mátraszentistváni Sípark közösségi oldalán.