Saját szemünkkel láttuk, hogy ez nem csak valami elképzelt szép remény, a látogatók valóban önként szedik a szemetet, locsolnak, rendezgetik a a kerteket. Ljasuk Dimitrynek álma tehát megvalósulni látszik, valóban egy közösségi hellyé nőtte ki magát a film helyszíne, s úgy tűnik, jó hatással van az oda érkezőkre ez a légkör. Olyan, mintha mindenkit megszállt volna a nyugalom – mi is ezt tapasztaltuk. A vendégkönyvből is ez derül ki, és a Facebook-csoportban is csupa jó véleménnyel vannak a helyről.

A "Jóreménystég"

Forrás: Fekete-Vadászi Erika/Heves Megyei Hírlap

Aki pedig még nem látta a Jóreménység-sziget című filmet, az megnézheti július 22-én Tiszafüreden, este fél 9-kor, illetve a Netflixen is elérhető. Előző nap pedig az Ember alkotta paradicsomot is levetítik ugyanott, 21 órától. Mindkét programon ott lesz Ljasuk Dimitry is, lehet majd tőle kérdezni, és kulisszatitkokat is megoszt majd az érdeklődőkkel.