– Bajnokok voltak, de sztárok csak az Exatlon után lettek igazán. Mindannyiuknak a műsor hozott ismertséget, amit egyesek nagyon ügyesen ki is használtak csak úgy, mint a kihívóik, akiknek életük nagy dobását jelentette a sport-reality. Dominikán láthattunk vérre menő összecsapásokat, bukásokat és persze elképesztő sikereket is. Na de mi történt velük azóta? Sokan közülük azóta is kergetik az álmaikat, de a betegség és a gyász sem kerülte el az egykor ünnepelt exatlonosokat. Őszintén vallottak életük legnehezebb vagy éppen legszebb időszakáról a Tények.hu-nak.

A riportból az is kiderül, hogy az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodavezetője, az Exatlon Hungary korábbi játékosa, Kővári Viktor és párja, Halász Vivien még nem költöztek össze, de tervezik a családalapítást. Addig viszont még nagyon sok munka vár a fiatalokra. Vivi, Viktor és Wald Ákos, az Exatlon Hungary 3. évadának egykori versenyzői ugyanis a szervezője a Balatlon Tábornak, ahol a gyerekek felhőtlen szórakozás és kaland várja.