A kercaszomori párossal az idei nyár egyik legforróbb napján találkozott a Turista Magazin a Csobánc aljában, majd együtt indultak Káptalantótiba. Elöl Forint kutya, mögötte Feri bácsi, hátul pedig az OKT Facebook-csoportjának képeiről már jól ismert kerékpáros utánfutó. Feri bácsi eredetileg egyébként nagy hátizsákkal indult útnak, de hamar kiderült, hogy nem bírja a csípője, ezért váltott menetközben erre az alternatív csomagszállítási módra, ami egyelőre remekül bírja a kiképzést, leszámítva persze a saras és sziklás szakaszokat.

A Turista Magazin terjedelmes cikkéből egyebek mellett az is kiderült, hogy Feri bácsi a Kékesen ünnepelte a 75. születésnapját, de a 70. évét is hasonlóan sportosan köszöntötte, akkor egy őrségi terepfutó versenyen indult. Az OKT végigjárása tulajdonképpen egy hirtelen ötlet volt részéről, szerette volna a 75. születésnapját az előző jubileumhoz hasonlóan valami emlékezetes teljesítménnyel megünnepelni. S ha már eldöntötte, meg is kellett valósítania azt.

A kéktúra egyben tisztelgés is az egykori sport- és edzőtárs, Monspart Sarolta világbajnok tájfutó, többszörös magyar bajnok sífutó emléke előtt, aki két éve, április 24-én hunyt el. Feri bácsi ezért is választotta ezt a napot az indulásra.

Írtak arról is, hogy Feri bácsiék mindig hajnalban indulnak. A napirend fix pontja a reggeli, ami gyakran vízben főtt zabpehely. Olykor még Forint is ezt eszi, szalonnával ízesítve. A kicsit bohókás, hatéves Border Collie-keverék, Forint jól bírja a túrát, a túrázók, és több helyen a szállásadók is elkényeztetik.

Ezen a reggelen Szentbékálláról indultak, ahol az éjszakát a szabad ég alatt töltötték. Szállást már nem sikerült találniuk, de Feri bácsi utólag nem is bánja, mert így pénzt spórolt meg, a hőmérséklet meg kellemes, 20 fok körül volt éjszaka is. A Mátrában például végig esett az eső, a Kékesen vihar volt, mire felért, és egy síház teraszán tudtak csak aludni, de legalább tető volt a fejük felett, bár reggelre így is minden holmijuk nedves lett. A Cserhátban átesett egy vírusfertőzésen, amitől úgy legyengült, hogy alig tudott felmenni a dombokra. Feri bácsi, ahogy ő is mondja magáról, konok és keményfejű ember.

Feri bácsi célja nem csak az, hogy végigjárja az 1172 km-t, de teljesítményével szeretne példát is mutatni az idősebb generációnak, és szeretné az aktív életmódot népszerűsíteni.

– Hetente többször kell túrázni, sétálni, mert ennek van hatása. Ha így tesz az ember, akkor csökken a vérnyomása, erősebb lesz a szíve, jobb a közérzete, a berozsdásodott ízületek is jobban működnek, nem beszélve arról, hogy nem lesz depressziós sem – mondta el Feri bácsi a Turista Magazinnak.

A távlati tervek előtt persze most még van egy kis dolga, be kell fejeznie a kéktúrát. Amiből most már 300 km-nél is kevesebb van hátra.

– Most már hazafelé tartok. Zala és Vas megye az én hazám, a kettőnek a határán lakom, és most már eléggé honvágyam van – fogalmazott.