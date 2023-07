Különdíjat vehettek át a Nagyrédei Gondozási Központban dolgozók a Debreceni Református Kollégiumban a Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete által kiírt Család, történetek, életmesék elnevezésű pályázaton elért eredményért, adta hírül Siposné Fodor Judit nagyrédei polgármester.

– Már 15 éve létezik ez a pályázat, melyet minden évben négy korcsoportban, két megadott témában hirdetnek meg. Idén a gondozási központunk ellátottai is pályáztak egy remekbe szabott pályaművel, a Mesék a sufniból című történetükkel. A mesét úgy ajánlották a zsűri figyelmébe, hogy a meseíró életkora 814 év – ami abból fakad, hogy a tíz klubtagunk együttes korát adtuk meg. Közülük a legifjabb 58 éves, a legrégebb óta fiatal pedig 95 éves, akik a saját gyermekkori emlékeikre, valóban megélt történeteikre hagyatkoztak az írás során. Minden meseírónk kapott egy könyvet a pályázat kiírójától, melyben az ő meséjük is szerepel. Óriási öröm volt számomra, hogy én adhattam át a díjakat számukra a gondozási központunkban. Nagy meglepetésemre én is kaptam egy példányt a könyvből, melyre nagy szeretettel fogok vigyázni. És ami még fontosabb: örök fiataljaink már a következő pályamű beadásán dolgoznak – részletezte Siposné Fodor Judit.