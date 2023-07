Elmondta, hogy igyekeznek a kisebb-nagyobb közösségi terek kialakításával is barátságosabbá tenni a városrészt.

– Az elmúlt 3,5 évben a 3-as körzetben sikerült az összes utcabútort felújítanunk vagy újakat kihelyezni. Saját magam is felajánlottam több bútort. A Lajosvárosi Lakásépítő Szövetkezet kezelésében van a Kárpát utcai lakótelep. Megegyeztünk, hogy kettőt a tiszteletdíjamból vásárolok, kettőt pedig a szövetkezet ad. Egy hónapja helyükre is kerültek a padok. Most rendezzük és szépítjük a Faiskola utca 12. környékét, a régi hintát is újra cseréljük. Ide is kerülnek utcabútorok és gyűjtőedény is – részletezte a futó projekteket. Kitért arra is, hogy a város szélére telepített erdősávot is tovább szeretnék bővíteni.