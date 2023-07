A héten megválasztottak a MOK Háziorvosi Munkacsoport vezetőjének, írta közösségi oldalán dr. Mangó Gabriella.

A gyöngyösi háziorvos bejegyzésében kiemelte, azért vállalta el ezt a feladatot, mert tiszteli a betegeket, és jobb ellátást szeretne a rászorulóknak. Hozzátette: tiszteli a háziorvosi hivatását, és megtartani szeretné a kollégákat az egészségügyi ellátás érdekében, és önmagukért.

– Teszem ezt alázattal és társadalmi munkában – tette hozzá.

Bejegyzése így folytatódik:

„ A fenti feladatom ennek az oldalamnak a működését nem befolyásolja majd, hiszen ennek az oldalnak a célja egészségügyi információk megosztása, orvosi és alternatív szempontból is, mert mindkettőnek van prevenciós és gyógyítási lehetősége. Ez az oldal nem csak a szigorúan vett ORVOS szakmai gondolkodásról, hanem a komplementer medicináról is információt ad.

És lelki segítséget, felvillanásokat is osztok meg.

Mert az ember a test, a lélek és a szellem egysége.

Ezt az oldalt NEM mint a MOK Háziorvosi Munkacsoport vezetője írom, hanem, mint egy segíteni, oktatni és javítani akaró ember, aki mániákusan hisz abban, hogy az ember jó, hogy adni jó, hogy a fejlődés állandó. Kérem a sajtó képviselőit arra, hogy ezt a mostani posztomat tekintsék hivatalos posztnak. Ha az oldalamról másolnak, jelentetnek meg posztot, akkor azt mint Dr Mangó Gabriella gyöngyösi háziorvos és természetgyógyászként jelentessék meg! A messenger üzeneteimben javasoltakat mindig konzultáljátok meg a háziorvosotokkal, gyógyszerészetekkel.

Az oldalam nem fog változni, ezután is marad ami eddig is volt, emberek, és lelkek találkozása."