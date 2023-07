A természetkímélő gazdálkodási gyakorlatok bemutatására A túzok határon átnyúló védelme Közép-Európában című, osztrák–magyar együttműködésben 2016 és 2023 között zajló LIFE projekt keretében a Természetkímélő módszerek a mezőgazdaságban címmel 9 részből álló rövidfilm-sorozat készült – adta hírül a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság.

Mint írták, az Adjunk esélyt az élővilágnak, ha kaszálunk! című epizódban szó van többek között a természetkímélő kaszálást segítő eszközökről és a kaszálás madárbarát kivitelezéséről. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) megbízásából készült rövidfilmek megtekinthetők az MME Youtube csatornáján. A természetkímélő kaszálást segítő eszközök fontosságát az igazgatóság is hangsúlyozza.

„Fontos szem előtt tartani a gazdálkodóknak, hogy Magyarországon jogszabály írja elő, a láncfüggönyös vadriasztó használatát, a Natura 2000-es, valamint az AKG programban résztvevő gyep- és szántóterületek kaszálása során. A vadriasztó lánc a kasza elé (a traktor orrsúlyokra) szerelt fém tartószerkezet, amelyről egymástól 13-17 centiméter távolságban lógnak le láncok, a talajfelszínt legalább 10 centiméterre megközelítve. Kaszáláskor, az oldalra kinyúló szerkezetről lelógó láncok mozgásukkal és az összeverődésükből származó hanggal, felriasztják a gyepben megbúvó madarakat és emlősöket, így azok még időben el tudnak menekülni. A természetbarát kaszáláshoz az egyik legszükségesebb feltétel, hogy a vadriasztó láncok megfelelő állapotban, helyesen legyenek felszerelve.” – emelte ki a nemzeti park igazgatósága.

Kiemelték, lényeges tudnivaló a gazdálkodók számára, hogy a szabályszerűen felszerelt vadriasztó lánc minimum 3 méterre helyezkedik el a kasza előtt és annak teljes munkaszélességét lefedi. Oda kell figyelni a megfelelő anyagminőségre is, hogy a munkálatok közben ne szakadjanak le a láncok. Érdemes figyelni arra is, hogy a kasza előtt ott legyen a védőponyva, amelynek szintén fontos védelmi szerepe van.

„A vadriasztó lánc használata mellett, fontos hogy betartsuk az előírt maximum óránkénti 8 kilométeres haladási sebességet is, aminek köszönhetően meg tudjuk óvni az élőlényeket attól, hogy a gép kárt tegyen bennük. Ha a munkagép tempója lassabb, az állatoknak több esélyük van kitérni előle. Az intézkedés természetvédelmi és vadgazdálkodási jelentősége mellett a takarmányminőség szempontjából is fontos, hiszen a kaszálás során elpusztult állatok teteme a szénakészítés valamennyi technológiai formájában jelentősen rontja a széna minőségét. A gép vezetője a megfelelően felszerelt láncfüggönyös vadriasztó használatának köszönhetően észre tudja venni a földről felröppenő madarakat, így ki tudja kerülni a fészkeket, s ha szükséges – fokozottan védett fajok esetében –, értesíteni tudja az igazgatóság munkatársait. Ne feledjük, hogy a vadriasztó lánc használatával nem csak a jogszabályi előírásokat tartjuk be, hanem sok-sok madár és apróvad életét is megmenthetjük!