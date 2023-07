Az új múzeumban a gyerekeket várja egy mini orsóbontó, egy halászháló kötő sarok és néhány öreg iskolapad is, ahol előadásokat is tartunk a vendégek számára. A Horgászmúzeum megnyitásával egy olyan zarándokhelyet kívántuk létrehozni a magyar és külföldi horgászok számára, ahol be tudjuk mutatni a horgászmódszereket, a horgászeszközök fejlődését, a horgászathoz kapcsolható tárgyakat és természetesen néhány trófeát is.

A múzeumban igyekszünk összegyűjteni a magyar horgászcikk gyártók első termékeit és felhívva a figyelmet a sportszerű horgászatra külön bemutatjuk a tiltott horgászeszközöket is. A Tisza-tavi Horgászmúzeumban kerül bemutatásra az egyik legnépszerűbb hazai csaligyártónak, Cservenák Péternek emléket állító CHERVY gyűjtemény, ami a család ajándéka a múzeum számára – olvashattuk az Élményfalu Sarud honlapján.