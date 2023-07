– A középiskolásokon kívül kívül egyetemisták, PhD hallgatók is részt vettek. Ők többségükben berzés öregdiákok, akik visszajárnak az önképzőkörbe. A doktoranduszok a Wigner Fizikai Kutatóközpontban, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Műszaki Intézetében dolgoznak. Két berzés tanár és 15 kutató is érkezett közénk. A tábor 5 napján 38 előadás hangzott el, és volt két gyakorlat is. Természetvédelmi előadás után kiránduláson néztük meg, hogy a hallott elmélet mit jelent a Mátrában a gyakorlatban. A korábbiakhoz képest voltak lényeges újítások, például minden résztvevőnek vállalnia kellett előadás tartását. Minden reggel 7-kor reggeli torna volt, és hangsúlyt helyeztünk az elegendő pihenésre. Az eddigi tapasztalataim alapján felismertem azt, hogy problémát okoz, ha a gyerekek éjszakába nyúlóan beszélgetnek. A szellem műveléséhez pihenni is kell. Ráadásul, nagyon fontosak például az alvás közbeni álmok. Sok tudományos felfedezés született álomban. Tanítottam őket arra, hogyan kell eleget pihenni, és ezt el is fogadták a résztvevők. Ez is biztosan közrejátszott abban, hogy egy nagyon jó hangulatú táborban vehettünk részt – részletezte Csörgő Tamás.