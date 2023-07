Fák dőltek ki, villanyvezeték rongálódott meg, a kertekben a jég tarolta le a veteményt. Sorra érkeztek a jelzések portálunkhoz az észak-hevesi településekről tegnap délután és az esti órákban. A Parád és Recsk között húzódó gesztenyefasor öreg fái gyökerestül fordultak ki, Parádóhután jégeső vert szét mindent a kertekben, Bodonyban katasztrofális villámárvízen és szélviharon estek túl tegnap délután. Vince János polgármester arról adott hírt, hogy a hibákat az áramszolgáltató csak nehezen tudta elhárítani. A katasztrófavédelemmel először a közterületi villanyvezetéket javították, utána a magánházakban igyekeztek helyreállítani szolgáltatást. A falu vezetője arrra kér mindenkit, hogy takarítsa ki a háza előtti részt, területet. Ha valakinek segítségre van szüksége, a polgármesteri hivatalban jelentkezzen!

Recsken is hosszúra nyúlt a hétfő délután. Hihetetlen erővel csapott le a településre és környékére az orkán erejű széllel és jéggel kísért zivatar. Az önkéntes tűzoltók és a hivatásos állomány ahol tudott, segített a károk enyhítésében vagy elhárításában. A károk felmérése jelenleg is folyik. Nagy Sándor polgármester azt kéri, hogy az egyéni igényeket mihamarabb jelezzék a biztosító társaságoknak. Hozzátette, ilyenkor nyomatékosan kell felhívni a figyelmet, hogy készüljünk fel a szélsőségesebb időjárási viszonyokra! Ezért elengedhetetlen az ingatlan biztosítása, lehetőleg teljes, átfogó legyen, ami kitér az extrémebb helyzetekre is! Az áramszolgáltató szakemberei még mindig dolgoznak a hiba elhárításán. Tudjuk, hogy még sok háztartásban nincs áram - jelezte Nagy Sándor ma délelőtti bejegyzésében.

Recsk térségében, a 24-es főúton, a 32-es és 33-as km között - még a hétfői heves esőzés, zivatar következtében - több kidőlt fa miatt továbbra is útszűkületen kell áthajtani. Vezessenek fokozott óvatossággal! - közölte az Útinform kedden 12 óra 30 perckor.

Mátraderecskén a Nagyháznál a vihar kidöntött egy fát, amely rádőlt a vezetékre. Az erőhatásra a villanyoszlop kettétört. A forgalmat elterelték. A lakosság türelmét kérték a károk elhárításáig. Az áramszolgáltató munkatársai ott is azon dolgoznak, hogy elhárítsák a hibát, várhatóan kedden kora délutánra már lesz villany, bizakodott a mátraderecskei polgármester.

Kedden az érintett településeken még folyik a károk felmérése, azok elhárítása.