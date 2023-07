Az esemény részleteit portálunkkal korábban ismertetve a Viszneken élő Csörgő Tamás fizikus, az Európai Akadémia tagja arról is beszélt, hogy az augusztus 26-i tudományos ismeretterjesztő előadásokkal telő zárónapon középiskolás diákok is bekapcsolódhatnak a konferenciába. Csörgő Tamás most újabb részletekkel szolgált portálunknak a diákok számára ritka nagy lehetőségről, hiszen nemcsak meghallgathatják az előadásokat, de kérdezhetnek is a vezető tudósoktól.