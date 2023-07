GYÖNGYÖSI UJSÁG. TÁRSADALMI HETILAP. A „GYÖNGYÖSI JÓTÉKONY NŐEGYLET” HIVATALOS KÖZLÖNYE. 1899. JULIUS 17.

Személyi hirek.

Dr. Visontai Soma Gyöngyös város országgyülési képviselője f. hó 15 és 16-án itthon volt. Érkezése a Briess Frigyes Vilmos olmüczi czég nálunk létesiteni tervezett malátagyárával van kapcsolatban. Ezen nagyszabásu és városunk fejlődésének óriási lendületet adni hivatott ipartelep felállitását ugyanis képviselőnk kezdeményezte. Ő terelte a sokszoros milliomos czég figyelmét Gyöngyös felé és eszközölt ki máris nagy kedvezményeket a kereskedelmi miniszternél ezen iparvállalat létesitése érdekében. A város közönségének jóakaratán s illetve a helyzet felismerésén fordul meg most már ez ügy sorsa. Pillanatnyi áldozat árán örök időkre mérhetetlen előnyöket vivhat ki most a város ha kicsinyes szempontok ismét felszinre nem jönnek és a nagy konczepciziójú tervet meg nem akasztják. Az e hó 11-én tartott közgyülés egy bizottságot küldött ki e nagy horderejü ügy tanulmányozása és előkészitésére. Ezen bizottság országgyülési képviselőnk részvételével f. hó 16-án tanácskozott, annak eredményéről lapunk zártáig értesülést nem vettünk.

A társadalmi hetilap sokoldalúan foglalkozott a város hétköznapjaival és jövőjével

Fotó: / Forrás: Szilvás István/Heves Megyei Hírlap

HATVANI HIRLAP. VEGYESTARTALMU LAP – MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. 1909. OKTÓBER 24.

Mozdonyvezetők köréből.

A hatvani vasúti mozdonyvezetői kar élénk sajnálkozással vette tudomásul annak idején Fenszter Alajosnak, a népszerü fütőházi főnöknek távozását. A nagy tisztelt és ragaszkodás dacára, mellyel iránta viseltettek, nem állott módjukban a szolgálat érdekéből történt áthelyezés megváltoztatása. Most, hogy a jelenlegi fütőházi főnök iránt nem tudnak a mozdonyvezetők ugy lelkesedni, mint előde iránt s most, hogy a külömbséget megállapithatják főnök és főnök között, most kel csak vágy bennük Fenszter Alajos visszatérése után. Vágyakozásuk teljesülése azonban nem rajtuk áll. Ha rajtuk állana, 24 órán belül Fenszter Alajosban tisztelnék főnöküket, ki atyai bánásmódban részesitette a mozdonyvezetői tisztes kar minden tagját, ki a mozdonyvezetőkben nem páriát, hanem a Mávnak egyik legfontosabb testületét becsülte. Nincs is nap ugyformán, melyen Fenszter Alajos neve a szeretet és tisztelet hangján körükben fel ne emlittetnék.

EGRI ÉRTESITŐ. HETILAP. EGYSZERSMIND A HEVESMEGYEI GAZDASÁGI EGYESÜLET KÖZLÖNYE. NOVEMBER 17-ÉN 1861.

Levelezések.

Szerkesztő úr! F. é. octob. 21-én Gyöngyös-Tarjányban igen vakmerő rablás történt. Estve hét órakor a helybeli plébános nt. Steösszel Ferencz éppen vacsorához ült sógorával, midőn kilencz, puskák és pisztolyokkal fölfegyverkezett rablóból álló csapattól megtámadtatott. A zsiványok kívül először kocsisát és a nőcselédeket nővérével együtt megkötözték, és egy szobába csukták, majd a plébános urtól 10 ezer ftot és minden aranyát és ezüstjét követelték, mit ő – azzal nem birván – természetesen elő nem adhatott. Ekközben az ablak felé hátrálván, annak tábláját betöré és segitségért kiáltani akart, de sógorával együtt székéhez kötöztetvén, bot és puskatus-ütésekkel akarták állitólag elrejtett pénzének kiadására birni, de látva, hogy igy czélt nem érnek, minden szekrényt és fiókot kinyitván, s mi csak kezükbe akadt, mind elvitték. Elraboltak többet háromszáz forintnál készpénzben, sok fehérruhát, asztali és evőeszközöket, az éléskamrából mindennemü élelmiszereket, eszközöket és azonkivül egy kétcsövü puskát. Mindezt a plébános urnak saját kocsijára felrakták, kocsisa által három legjobb lovát befogatták, a háziakat ujra megkötözték, és már 10 óra felé elhajtottak, mint a nyomok mutatták, a réteken, földeken keresztül Nagy-Rhédén át az országutra, onnan valószinüleg az alföldre, miután 1200 ftnál többre menő kárt okoztak.

Azon kívül, hogy egy kétcsövü pisztolyt az egyik szobában felejtettek, mintsem hagytak maguk után, mi nyomukba vezethetne. Többnyire magas termetü, barna, vadkinézetü emberek voltak, jászkunosan öltözve. Arczuk semmivel sem volt eltorzitva, ezért a megrablottak egyikükben egy az árokszállási vásár alkalmával látott lókupeczet vélték fölismerhetni. Mihelyest az illetők kényelmetlen helyzetökből kiszabadultak, jelentés tétetett a competens hatóságoknak s elvárják az illető csendbiztosoktól, hogy ezen hallatlan vakmerőséggel véghezvitt rablás tetteseit kézre keritsék. Tallózta: