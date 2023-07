– A legjobban attól félek, hogy újra és újra megtalál minket, és hogy a gyerekemnek továbbra is attól kell tartania, hogy újra elkapja. Aggódom a lelkivilága miatt is. Ő egy nagyon jókedvű gyerek volt, most pedig gyakran bezárkózik a szobájába, olyan, mintha nem tudná kezelni ezeket a dolgokat, pedig mondtam neki, hogy nyugodtan tomboljon, sírjon, csak ne forduljon magába– jegyezte meg olvasónk, aki úgy fogalmazott, ő maga is belefáradt már ebbe az egészbe, de a gyerekeit mindenképp meg akarja védeni.

– A gyámhivatalhoz és a bírósághoz kellene fordulnom újra, de nagyon nehéz, olyan, mintha semminek nem lenne értelme és eredménye. Egy-egy tárgyalás évekig tartott eddig is, a helyzet pedig semmit nem változott. Eddig mindenből gondunk volt, miközben előrelépés nem igazán történt. Lehet, hogy a nyilvánosság az utolsó esélyünk, hogy megállítsuk. Mindig is azt mutatta a külvilágnak, hogy jól élünk, jó apa és remek férj. Ameddig én vagyok, addig nem áll le a zaklatással. Bírósághoz és gyámhatósághoz is fordult a volt férjem. Hiába kérek, nem kapok segítséget, csak kötelezni akarnak arra, hogy a kiskorú gyermekünket kapcsolattartásra engedjem az apjához. Csak azt szeretném, legyen egy olyan hatóság, mely érdemi segítséget nyújt, és nem törődik azzal, hogy a volt férjem rendőr volt. Miért van az, hogy büntetlenül követhetnek el dolgokat az ilyen emberek? Tényleg vissza kellene engednem egy beszámíthatatlan ittas emberhez a gyermekemet, és attól kell rettegnem, hogy mikor talál meg újra minket? A hatóságok majd csak akkor segítenek, ha tragédia történik? Én csak nyugalmat szeretnék végre a gyermekeim és önmagam részére– zárta gondolatait.

