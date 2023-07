Idén ünneplik Széchenyi Zsigmond, neves vadászíró, vadászati ikon születésének 125. évfordulóját. A hatvani Vadászati Múzeum is az ő nevét viseli. Életéről szól a közelmúltban készített Vadonvilág című film is.

Gróf Széchenyi Zsigmond már gyerekkorában távoli kontinensekre tervezett kalandos expedíciókat, bár ezt akkor csak fantáziálásnak tartották. Vadásznaplóját már 9 éves korában elkezdte vezetni. A magyar erdő első vadjának a „benne orgonázó” szarvasbikát tartotta. Így nagy ünnep volt számára, amikor 18. születésnapjára azt kapta ajándékba, hogy kilőhetett egy öreg gímbikát. Többször megjárta a Kárpátok erdőségeit medvenyom után kutatva. Leginkább a magányos erdőjárásban lelte örömét, akár a „bakonyi bükkös templomában”, akár az afrikai őserdőben taposta az ösvényt, netán Alaszkában kóborolt.

Az igazi nagy szerelem mégis Afrika volt a számára. Mint írta, ott „a tüske is szúrósabb, a vadállat is szívósabb.” Az 1920-as évek végétől szinte minden évben útra kelt a romantikus és veszélyekkel teli távoli kontinensre. Megesett, hogy autóval átszelték a Líbiai-sivatagot. Esténként tábortűz mellett üldögélt, és a magával vitt gramofonból áradó zenével lepte meg a bennszülötteket. Gyerekkori álmát lassacskán megvalósította, hiszen Afrika 130 nagyvadjából 80-nak a trófeáját magáénak tudhatta. Kivételeket azért tett: zsiráfra például sosem lőtt volna, mert e toronymagas állatot túlzottan kiszolgáltatottnak tartotta. Szívesebben vette, ha oroszlán, párduc, bivaly vagy orrszarvú került puskacső elé. Nem sejthette, hogy az 1500 darabos, 4 kontinensről származó páratlan gyűjteménye a második világháborúban a villájukat ért bombatalálat miatt teljesen megsemmisül. Bölcsen azzal vigasztalta magát, hogy az „emlékzsákmányai” megmaradtak. A könyvekben megörökített vadászkalandjait pedig tovább is adta az olvasóknak. Expedíciói alatt különleges fotókat készített, s ezek ma is fontos dokumentumok. Hajdan útikönyvként forgatták tucatnyi kötetét, s több nyelvre lefordították, de irodalmi értékű az önéletírása is.

A világháború után arisztokrata származása miatt börtön és kitelepítés várta, örülhetett, hogy később a keszthelyi Helikon Könyvtárban megtűrték állományon kívüli segéderőnek. Utóbb kérdezték tőle, miért nem távozott időben külföldre. Akkor azt felelte: a Zsiga ment volna, de a Széchenyi nem mehetett. Az ötvenes években „gróf kartársnak” szólították. Ám bizonyára szívesebben hallgatott volna arra a becenévre, melyet még afrikai fegyverhordozói ragasztottak rá, miután gyakran intette csöndre őket. Így lett a grófból Bwana Kelele - azaz Csend legyen úr - írta korábbi cikkében a Szabad Föld.

- Vadászati nagyjaink életéről jellemzően jelentős információhalmazok állnak rendelkezésünkre. Így van ez Széchenyi Zsigmond esetében is, ám most egy érdekes adalék került elő, amelyet Gyorgyevics Tamás Széchenyi-kutató közbenjárására küldött el szerkesztőségünknek dr. V. Oláh Anna olvasónk – olvashattuk nemrégiben a nimrod.hu-n.