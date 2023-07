Sirokban a mai nap folyamán több helyen lehet nyomáscsökkenés, esetenként vízhiány is felléphet. Az ok az, hogy a szolgáltató a vár alatti az új víztározót köti össze a rendszerrel. Elméletileg 2-3 óra alatt végeznek - tette közzé Tuza Gábor, Sirok polgármestere közösségi platformján. Elnézést és türelmet kérnek a kellemetlenségért. Őket is váratlanul érte a műszaki beavatkozás.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)