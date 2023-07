– A cél az, hogy a Kápolnán megvalósuló "biodiverzitás park és ita-tó" egész Heves Vármegyében elterjedjen, minél több település döntsön hasonló természet és állatbarát terület kialakításáról.

Egyeztetve Farkas Pál ökológussal, olyan fa és cserjefajokat választottak az állatvédők, amely nem idegen a hazai tájtól és - a tapasztalatok alapján - bírja is a klímaváltozás okozta gyors és radikális hőmérséklet és csapadék ingadozásokat. A minierdő mellé pedig agyaggal és kaviccsal kirakott úgynevezett "ita-tó-t terveznek, amely csapadék esetén sokáig megtartja az állatok számára Ezért a biodiverzitás parkban aljnövényzetének madárbarát galagonya, csipkebogyó, madárbirs, tűztövis, magyal, borbolya, rimini fagyal bokrokat, valamint méhecske barát hárs, kőris, valamint nyír és páfrányfenyő, valamint az állatoknak szintén eledelül is szolgáló vadalma és vadkörte fajtákat ültetnek majd – írták a projektről.

Kiss Norbert fát ültet

Forrás: Macskaárvaház Alapítvány

Kiemelték, ezek a kis állatbarát oázisok bárhol, akár egy-két száz négyzetméteren megvalósíthatóak és főleg a nagyobb városokban különösen hasznos menedékei lehetnek az állatoknak.

– Bízunk benne, hogy Kápolnát követően más heves vármegyei települések és a nagyobb városok is hajlandóak lesznek ilyen kis vizes élőhellyel összekapcsolat mini oázisok létesítésére. Ennek érdekében, felkértük védnöknek Ignácz Balázs Heves Vármegye főispánját, akitől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy akár Kiss Norbival együtt is szívesen elmegy azokra a településekre, ahol ilyen biodiverzitás parkok és ito-tó vizes élőhelyek létesülnek – mondta Bóday Csilla a Macskaárvaház Alapítvány titkára, hozzátéve: a jól érzékelhetően egyre forróbb nyarak alatt akár életmentő búvóhelyet is jelenthetnek majd ezek a mini-oázisok.