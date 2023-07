– Több, mint három hete került átadásra ünnepélyes keretek között 6 elektromos busz városunk főterén, melyek többek közt a Hajdúhegyen is közlekednének. De sajnos nem teszik, mégpedig a hivatalos indoklás értelmében a fák miatt, mivel állítólag a fák lombkoronái belelógnak a buszok útvonalába ezért azokat előbb le kell metszenie a Városgondozásnak – írta Orosz Ibolya Facebook oldalán.

Mint írta, nem érti, hogy a hagyományos buszok miért és hogyan tudnak akkor közlekedni a fák miatt.

– Biztosan nem a Dobó téren döntötték el, hogy milyen útvonalon fognak közlekedni az új buszok, ezért azt gondolom a korábban meghatározott útvonalat már elő lehetett volna készíteni addigra, mire a járművek szolgálatba állnak. Akkor az illetékesek talán rájöttek volna arra is, hogy ad absurdum, de fák szegélyezik a buszok útvonalát. Viszont a Vörösmarty úton például nincsenek fák. Ott miért nem közlekednek akkor az új buszok? Szörnyűek ezek a fák... jó sok időt vesznek igénybe, hátráltatva az elektromos buszok közlekedését. Csak halkan, zárójelben jegyzem meg: Feldebrőn, a polgármester udvarán egy pillanat alatt kivágta a Városgondozás a fákat, mindezt ráadásul mélyen piaci ár alatt, jó olcsón. Itt pedig még csak nem is kivágni, csupán gallyazni kellene. Addig is amíg azon agyalunk mi lehet a gond közlekedjünk elektromos rollerrel, óránként nagyjából 4 ezer forintért. Óriási buli lesz. Az egriek pénztárcájának legalábbis mindenképpen – fogalmazott.