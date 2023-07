Beszélgető partnerük , a mindig is a fiús dolgokat kedvelő – karate például – fiatal hölgy négy éve kapott rá dísztárgyak, miniatűr díszkertek készítésére. Legyen az egy elhasznált bőrönd, vagy valamilyen növény termése, ha fantáziát lát benne megszerzi, s készít belőle gyönyörű dolgokat saját örömére, illetve ajándékként szűkebb családjának, de a szélesebb rokonságnak is. Van egy másik mániája is – árulja el a beszélgetésben Borbás Orsolya. S ez nem más, mint a baglyok. Igaz ugyan, hogy élő madarat még nem sikerült beszereznie, nem is lenne egyszerű a tartása, de megformált tárgyként százszámra gyűjtött már belőle.

