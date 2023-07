Eged István Pétervására polgármestere tette közzé a hírt, miszerint Angliából érkeztek egyetemisták a városba.

– Az Imperial College London egyetem diákjai látogattak Pétervásárára. A háromnapos baráti találkozó alkalmával megcsodálták városunk szépségeit is: a templomot, a főteret, a Vezekény-völgyi víztározót és a Keglevich-kastélyt, valamint kirándulást is tettek Egerbe. Bízunk benne, hogy később is ellátogatnak Pétervásárára, és jó hírét viszik városunknak saját hazájukban is: az Egyesült Királyságban, Hong Kongban, Litvániában, Dániában, Svédországban és Németországban - osztotta meg a polgármester.