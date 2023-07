Andornaktályán egy karosszérialakatos kiscicát talált egy autó motorterében. A rejtőzködő kisállatnak nem volt ínyére a búvóhelye elhagyása, csak hosszas próbálkozás után sikerült kipiszkálni a járműből. Végül épségben sikerült kiimádkozni a cicát, de az nem derült ki, a kiscica kihez tartozik, csak arra tudott gondolni, hogy a hétvégi nagy forgalom és hanghatás miatt bújhatott el nála.

Súlyban nem, de bolhában nagyon jól áll a kis kandúr

Forrás: Beküldött fotó

Hétfő délutánra már biztonságba került, egy Eger környéki állatvédőnél van. Elmondása szerint rendkívül sovány, nyüzsögnek benne a bolhák és az atkák, de kedves és kezes kis kandúr.

Néhány hét, míg rendbe hozza a kiscicát, utána pedig örökbefogadható lesz. Sőt, már most is várja a felelős gazdik jelentkezését és a frappáns névötleteket is.