Hozzátették, a Mátravidék az idegenforgalmi szempontból vonzó látnivalók gazdag tárházát kínálja. A természeti adottságok közül kiemelkedik a hegység Magyarország legmagasabb pontjával (Kékestető 1014 méter), valamint a hegyvidék legjelentősebb üdülő és gyógyhelyei. Történelmi nevezetességek és műemlékek csoportját képezik a várak és kastélyok, a múzeumok, tájházak és kiállítóhelyek, valamint a siroki barlanglakások. A Mátraaljai Történelmi Borvidék az ország 22 borvidéke közül országosan a második,a hegyvidékek között pedig a legnagyobb. A Mátra gyógytényezőkben is bővelkedik, ha térség termál- és ásványvizei gyógyászati célokra történő hasznosításának legjobb példái a parádi víz és a bükkszéki fürdő.

A Mátra erdősége a vadászok kedvelt célterülete. A természeti és ökoturizmust kedvelők télen-nyáron kedvező feltételeket találnak a Mátrai Tájvédelmi Körzet területén, a sportolni vágyók pedig a hegység sípályáin, erdeiben. A hegység magasabb színvonalú hoteljei az üzleti és rendezvényturizmus helyszíneiként jelentkeznek. A Mátra vidékén minden adottság megvan mind a közúti, mind pedig a hegyvidéki kerékpározáshoz. A vidéki, azaz falusi- és agroturizmus jó adottságokkal rendelkezik a térségben, ugyanis számos szép település, sajátos népi szokás és életmód, mesterség, építészet, és

népi kultúra található meg. A néprajzi hagyományok a térség unikális értékei, így az ősmagyar, a palóc és a szlovák néprajzi emlékek és kézműves hagyományok, húzták alá.

A Mátra az aktív turizmus területén már ma is jó adottságokkal, ugyanakkor számos területen kihasználatlan potenciállal rendelkezik, áll az anyagban. A Mátra turizmusa az elmúlt 10 évben dinamikusan fejlődött a vendégszám és a vendégéjszakák tekintetében is, emelik ki. A dinamikus növekedés ellenére a térség továbbra is leginkább a pár órás, fél napos kirándulások célállomása, vendégéjszakát is generáló itttartózkodás elsősorban a gyógy- és wellness szolgáltatást nyújtó szállodákhoz kapcsolódik. Ugyanakkor a turisztikai térségek közül éppen a Mátra az, melynek fő fejlesztési iránya az aktív turizmus lehet.