– Eleinte úgy volt, hogy csak beszélgetni megyek, illetve hogy kiveszem a részem a programok, ünnepek lebonyolításában. De most már egyre bevállalósabb vagyok, így megetetem, megitatom és tisztába is teszem a betegeket, és azt is fontosnak tartom, hogy lelkileg támogassam őket – sorolta.

Fanninak komoly tervei vannak a jövőre nézve. Szeretne elvégezni egy egészségügyhöz kapcsolódó képzést, és továbbra is az egri kórházban képzeli el a jövőjét. Az ott eltöltött elmúlt néhány hónap is sokat adott már a számára.

– Amikor elkezdtem járni a kórházba, akkor még nagyon friss volt a veszteségem, és elég nehezen nyitottam a betegek felé. Nem tudtam, hogyan kezdjek el velük beszélgetni, hiszen tudatában vannak annak, hogy mennyire betegek, és hogy mit jelent a hospice osztály. Aztán szépen lassan feloldódtam. Egyre több beteggel beszélgettem, és nagyon felemelő volt lelkileg, hogy egyre többen befogadtak, és sokat meséltek nekem az életükről. Mindenki mögött ott vannak a betegség előtti évek, tele vannak történetekkel, és amikor visszaemlékeznek, s elkezdenek ezekről beszélni, akkor megjelenik a szemükben a csillogás, és szerintem ez mindennél többet jelent – emelte ki Fanni.

Mint mondja, a hospice osztályon töltött idő nagyon sokat segített neki a gyászfeldolgozásban. Szavai szerint javarészt az ottani embereknek köszönheti, hogy újra tud mosolyogni.