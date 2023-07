Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona rektor asszony, akinek már a megjelenéséből sugárzik a jószándék és szeretet, elárulta, hogy ő az egykori biológia tanárnénijétől – aki szintén jelen volt az ünnepeltek között – kapta az ihletet, és máig is köszöni, hogy általa ezen a pályán találta meg élete célját. Elmondta továbbá, hogy 60-70 évvel ezelőtt még a most ünnepelt öregdiákok koptatták az egyetemi épület padlóját, lépcsőjét, és amikor beléptek nap mint nap az épületbe, talán ugyanazok a gondolatok foglalkoztatták őket, mint a mostani diákokat. Mint mondta, sokszor eltűnődik azon, hogy több mint 250 évre visszamenőleg az akkori diákokat, tanárokat vajon miféle érzések, gondolatok foglalkoztatták? Köszönjük rektor asszonynak, hogy otthont adott és lehetővé tette ennek a csodaszép napnak a megszervezését és kívánjuk, hogy sok év múlva ő is itt legyen majd a rubin oklevelének átvételén.