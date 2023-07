Olvasónk jelezte, hogy Felsőtárkányban a tó partján favágást észlelt, s mivel ilyen munkálatok zajlanak, s attól fél, hogy lecsupaszítják a környéket. Megkérdeztük az önkormányzatot, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy csak idényszerű gallyazás zajlik.

– Közelegnek a tóparti programjaink, s emiatt megvizsgáltuk a fákat illetve a hétfői viharban károsodott ágakat távolíttatjuk el a településüzemeltetéssel, hogy kizárjuk a baleset lehetőségét – közölte dr. Márton Erik jegyző.

– Egyébként nehéz helyzetet jelent a tópart, mert egyrészt egy erdő széle másrészt pedig közterület, amiért az önkormányzat a felelős, s van ott egy játszóterünk is. Közben egyébként az erdő veszélyes üzem és mindenki saját felelősségére járhat benne. Mikor fát vágattunk ki, akkor azt szakértői vélemény alapján tettük, és mindig kétszer annyit telepítettünk mint amennyit kivágtunk. A színpad mellett álló régi tölgyfa rossz állapotban volt, de sikerült megmenteni, aminek nagyon örülünk. Szerencsére az új telepítések is nagyon jól festenek most – mondta a jegyző.