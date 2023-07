Mindezt édesanyjától tudom, akivel sikerült pár szót váltanom a lány támogatására megrendezett koncert szünetében. Ott volt Anna is, aki fontosnak érezte, hogy – noha immunrendszere nehezen viseli a megpróbáltatásokat – néhány szám erejéig személyesen is jelen legyen az eseményen. Igaz, a fotóra nemet mondott – anyukája rábízta a döntést, ismerve gyermeke kamasz lelkületét: ebben az életkorban valóban nehéz lehet feldolgozni, hogy nem is oly rég feltűnően szép, hosszú haja helyett most sapka fedi a kezelés következményeit. Hogyan magyarázhatnánk meg egy bakfisnak, hogy ezek csak múló, elhanyagolható külsőségek…? Alighanem sehogyan.

A rendezvény üzenete a gyógyulásba vetett hit erősítése volt. Így gondolták ezt a marcona kinézetű motorosok, akik dübörögve vonultak a boldogi kultúrház elé, s így gondolthatták mindazok, akik vállalták a fellépést: a BEB együttes, a Dalvarázs Show Kórus, Mirtill, Janka és Dávid, Rácz Evelin, valamint a környékbeli és távolabbi helyekről érkezett rockbandák: a Storm az LNT, a Cloud Factory, az Anonymus60, a PR Blues Kombo, a Treff, az Echonald, a The Milfglue és a Motörhead Tribute tagjai. A műsorvezető természetesen a hasonló koncertek „nagyasszonya”, Bea volt, aki évtizedek óta profi módon és óriási empátiával moderálja az eseményeket, a támogatók listáján pedig megtaláltuk az önkormányzatot, a fény-és hangtechnikát biztosító Gazsó Gergőt, Anda Krisztiánt és Somogyi Balázst, valamint számos helyi vállalkozást is.

– Ma minden érted szól, kicsi lány! Neked semmi más dolgod nincsen, csak gyorsan meggyógyulni! – vezette fel bátorító szavakkal a rendezvényt az egyik szervező, Szabó Katalin, és akik ott voltak, aligha vélekedtek másként. Így volt ezzel jelen sorok szerzője is, aki megerősítheti e szavakat, mi több, szerencsésnek érzi magát, mert Annának is elmondhatta: az élet túl szép ahhoz, hogy lemondjunk róla!

Anna egyetértett, egy pillanatra a szemembe akasztotta a tekintetét, aztán szégyellősen az anyukájára nézett. Utóbbi bátorítóan mosolygott vissza rá, mintha megerősítette volna: – Neki elhiheted!