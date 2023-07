Sokat néztem régen a Pom Pom meséit. Az egyik részben Gombóc Artúr azt részletezte, milyen csokoládé a kedvence.

Szereti a kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, a lapos csokoládét és minden olyan csokoládét, amit csak készítenek a világon. Egyetlen bánata, hogy egyre csak hízik, pedig már a sóról és a teáról is lemondott a fogyókúra kedvéért.

Ahogy Gombóc Artúr van a csokoládéval, úgy vagyok én a cukkinivel, és az legalább nem hizlal. A kertben átvették az uralmat a nagyra nőtt uborka kinézetű zöldségek, így a lehető legtöbbféle módon próbálom hasznosítani.

Gyerekkoromban azt sem tudtam, mi a cukkini. Akkoriban a kertekben valamiért a klasszikus paradicsom, paprika, bab, borsó és karalábé, krumpli mellett nem termesztették. Érthetetlen számomra, miért nem kedvelték, hiszen nem igényel sok gondoskodást, sokrétűen fel lehet használni, nem mellesleg pedig finom is.

Szeretem rántva, töltve, grillezve, krémlevesnek elkészítve, és fasírtot is gyakran sütök belőle. Mondhatni, cukkinit eszünk cukkinivel, adok belőle másoknak is, de még így is rengeteg van, így hát kipróbálom, milyen eltenni télire. Üvegekbe zárom, besavanyítom, és bár nehéz elképzelni, állítólag hamis ananászbefőtt is készíthető belőle, azt is letesztelem. Szóval hajrá, egyen mindenki cukkinit, mert tényleg finom, ráadásul, ha a csokoládé helyet esszük, megmutatkozik a rendkívüli fogyasztó hatása is.

