Markaz önkormányzata a napokban vette át Egerben a Heves Vármegyei Klímabarát díjat a vármegyei közgyűléstől. Az indoklás szerint a község vezetése fokozott figyelemmel, tudatos döntések mentén tesz azért, hogy védje a környezetet, és klímabarát tevékenységet folytasson. Az önkormányzati épületek fejlesztései, korszerűsítései az energiatakarékosság és a klímatudatosság jegyében valósultak, s valósulnak meg. Folyamatosan élnek azon pályázati lehetőségekkel, melyek keretein belül az ehhez szükséges forrásokat biztosítani tudják. Holló László polgármester arról beszélt portálunknak, hogy az elismerés mögött lassan négy év sok, tudatos, és átgondolt munkája van.

– Településünk új és felújított intézményei mögött ott áll mind a környezettudatos gondolkodás, mind a lehetőségek maximális felhasználása. A Mátra-völgyi Óvoda felújítása során az épület tetőszerkezete és héjazata, valamint a nyílászárók teljes cseréje megtörtént. A fűtési rendszer korszerűsítése egy hőszivattyú és napkollektorok telepítésével valósult meg. Az épület külső hőszigetelést is kapott. A fejlesztés megvalósulásával gyermekeink egy európai minőségű, korszerű épületben, közösségi térben tölthetik idejüket, mi pedig gyakorlati, jó példával állunk előttük a környezetvédelem terén is. Az óvoda tőszomszédságában található Markaz egyik legjelentősebb beruházása, a Szivárvány bölcsőde. Az építése során a legkorszerűbb energetikai megoldásokkal teljesen önfenntartó lesz az épület, a környéken egyedülálló zöldtető kialakítása pedig a természetet hozza még közelebb a kisgyermekekhez – részletezte Holló László.

A polgármester azzal folytatta, hogy az orvosi rendelő felújítása során is komoly energetikai korszerűsítés történt, hiszen az épület nyílászáróit kicserélték, s a falak hőszigetelésére, a tető héjazatának cseréjére is sor került. A napokban adták át hivatalosan azt a szintén energetikai korszerűsítésen átesett önkormányzati épületet, amely a polgármesteri hivatalnak, a közösségi háznak és a könyvtárnak is otthont ad.

– A felújítás során tetőcsere történt, amely az épület homlokzatával együtt új szigetelést kapott, és a nyílászárók cseréjére is sor került. A tetőre egy 158 panelből álló naperőművet telepítettünk, így megújuló forrás fedezi az energiaszükségletet. A korszerű fűtést hőszivattyús technológia biztosítja. Az elavult belső villamos hálózatot modernizáltuk, energiatakarékos lámpatestek kerültek a régiek helyére. A hivatal valamennyi ablakában muskátli nyílik, ami nemcsak a szemet gyönyörködteti, de a hivatalunk szellemiségét jelezni is hivatott – a markazi lakosokért vagyunk. A madarak költését elősegítendő, az épületre műfészkeket is telepítettünk – emelte ki Holló László.

Markaz nagy gondot fordít arra, hogy a közterületei virágosítottak legyenek. A helyben élők számára rendszeresen meghirdetik a Virágos Markaz pályázatot, amelyben a legszebb virágos udvar, előkert vagy balkon tulajdonosai a Virágos Markaz feliratú kerámia táblát szerelhetik fel a házfalukra. A település a Virágos Magyarország versenybe is be szokott nevezni.

– A bírálatra Markazra érkező zsűri rendre elismeri és értékeli a látottakat: a közterületek és a házak kertjei, előkertjei is arról tanúskodnak, hogy szeretik és gondozzák őket a helyiek. A zsűri úgy fogalmazott: azt szeretik Markazban, hogy itt érezhető a szív a kertek gondozásában. A Magyar Turisztikai Ügynökség a kialakított parkok rendezettségéért és tisztaságáért elismerésben részesítette községünket. Az országfásítási programban is részt vettünk. A faluban telepítétett 26 fa mindegyike befakadt a lelkiismeretes gondozásnak köszönhetően – összegezte Holló László.

A polgármester végül a Klímabarát díjért köszönetet mondva kiemelte, tovább dolgoznak azért, hogy településnek ne csak múltja, hanem jövője is legyen.