A parlagfű tömeges virágzása és pollenszórása vármegyénkben a sokéves tapasztalatok szerint ugyan csak augusztus második felétől várható, de a földhasználóknak már most tenniük kell annak érdekében, hogy ezt az állapotot megelőzhessük.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal - a korábbiakhoz hasonlóan - ebben az évben is kiemelt fontosságú feladatként végzi a rendkívül allergén parlagfű mentesítésével összefüggő tevékenységeket. Kiemelt célként törekednek arra is, hogy elősegítsék a földhasználók önkéntes jogkövető magatartását.

Fotó: Berán Dániel / Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

Idén is alkalmazzák az Agrárminisztérium által tavaly bevezetett új eljárási elemet, melynek lényege az, hogy a hatóság a parlagfű megjelenését minden fejlődési állapotban felderítse – így már a gyomnövény száras, leveles állapotát is jegyzőkönyvben rögzíti.

A kormányhivatal földhivatali osztályai ebben az évben május 15-től megkezdték a határszemléket, amelyek során a külterületeken a parlagfű előfordulását is felderítik. Azokat a jegyzőkönyveket, amelyekben száras-leveles állapotú parlagfüvet rögzítenek, a földhivatalok átadják a növény- és talajvédelmi hatóságnak. A szakemberek ekkor még csak tájékoztató levélben hívják fel a földhasználó figyelmét arra, hogy a felvételezett területen akadályozza meg a parlagfű virágbimbós állapotának kialakulását, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan tartsa fent. Továbbá figyelmeztetik arra is, hogy amennyiben a parlagfű eléri a virágbimbós állapotot, milyen jogkövetkezményekre számíthat. A hatóság célja ezzel ugyancsak a földhasználók jogkövető magatartásának elősegítése, derül ki a Heves Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatásából.

Vármegyénkben a parlagfű csírázása és kelése ebben az évben már április közepén megindult

Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

– Tapasztalataink szerint évről évre nő a parlagfűvel kapcsolatos bejelentések száma, ami segíti a hatóság felderítő munkáját. Bejelentés tehető akár a kormányhivatalban, akár online - a NÉBIH által működtetett Parlagfű Bejelentő Rendszer felületén. A kormányhivatal minden bejelentést a lehető leghamarabb, 5 napon belül helyszíni ellenőrzéssel kivizsgál – tájékoztatták portálunkat.

Összességében megállapították, hogy szűkebb hazánkban az elmúlt években ténylegesen csökkent a parlagfűvel fertőzött külterületek nagysága. Növényvédelmi bírságot 2022-ben 123 esetben, 7 millió 237 ezer 500 forint összegben szabtak ki. Ebből a legmagasabb bírságtétel 420 ezer forint volt.

Vármegyénkben a parlagfű csírázása és kelése ebben az évben már április közepén megindult – szokás szerint elsőként Heves vármegye déli részén, a könnyen átmelegedő, bolygatott homoktalajokon. A gyomnövény átlagos fejlettségi állapota jelenleg a vármegye déli területein már bimbós-virágos, míg a vármegye egyéb részein még száras leveles, vagy már bimbós.

Csütörtök délután Ostoros határában jártunk, a szőlőültetvények között. A Heves Vármegyei Kormányhivatal szakembereivel érkeztünk a területre, parlagfű felderítés céljából. A helyszínen kiderült, a szakemberek folyamatosan végeznek parlagfűvel kapcsolatos ellenőrzéseket, egyebek között az éves határszemlék alkalmával.

Kézi térinformatikai eszközt is használtak, ez megmutatja a helyrajziszámot, ahol épp tartózkodik a szakember. A készülék rögzíti a parlagfű foltokat, melyekről GPS koordinátákat szolgáltat. Az adatokat ezután feltöltik a Parlagfű Irányítási Rendszerbe, majd a részletes adatokkal tovább dolgoznak. Egyebek között a termőföld tulajdonosának adatait, a tőszámot és az egyéb növényeket is rögzítik. Emellett drónnal is felmérték a területeket.

– A határszemlét május közepén rendelték el, ez az az időszak, amikor fejlődésnek indul a parlagfű. Innentől tudjuk ellenőrizni a földhasználókat, hogy teljesítették-e a törvényben foglalt kötelezettségüket a parlagfű elleni védekezésre vonatkozóan. Az ellenőrzéseink elsősorban preventív jellegűek, azért is rendeli el korán az ágazati minisztérium a határszemlét a számunkra, mert ekkor még nem virágzik, csak száras-leveles állapotban van a növény – mondta el portálunknak Dr. Boncz László, a Heves Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztályának vezetője.

Drónnal is felmérték a területeket

Fotó: Berán Dániel / Forrás: Berán Dániel/Heves Megyei Hírlap

A mezőgazdasági területek felmérése után levélben értesítik a földhasználókat, hogy az általuk használt területen megjelent a parlagfű, és tájékoztatják őket a törvényben foglalt kötelezettségükről, illetve felhívják a figyelmüket, hogy kezdjék meg a védekezést.

Később ezeket a területeket újra ellenőrzik a szakemberek, hogy kiderüljön, megtörtént-e a védekezés. Azok, akik nem teljesítik a kötelezettségüket, és a figyelmeztetés ellenére sem gondoskodnak arról, hogy megakadályozzák a virágzást, ők bírságra számíthatnak. A bírság összege 15 ezer forinttól ötmillióig is terjedhet, és a bírság ismételten is kiszabható.

A főosztályvezetőtől megtudtuk, amennyiben az időjárás így marad, s napos, meleg, csapadékos idő lesz továbbra is, akkor hamarosan tömegesen virágzásnak indul Heves vármegyében a parlagfű, mely jelenleg - ahogy az a videóban is látható - Ostoros határában van már bimbós állapotú, de a legtöbb pedig még száras-leves.