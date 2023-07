Pajtók Gábor szerint persze több is kell azért, s arról is meggyőződött már többször, hogy Makláron tényleg olyan élő közösségek vannak – a civil szférában is –, amelyek mind-mind egy olyan élő szövetét képezik a falunak, amelyek nem csak a tradíciók megőrzését szolgálják, hanem a jelenkorhoz is kötődnek.

– Korábbi maklári tartózkodásaim idején láttam, hogy a fiatalabbak közül is sokan bekapcsolódnak a falu életébe, közöttük a hagyományok ápolásába és ez ugyancsak így jó – tette hozzá.

Ami pedig az óvoda ilyen gyönyörű kinézetét illeti: ehhez sem kell túl sok minden a honatya szerint. Kell egy szándék, ami megvolt nem csak helyi, hanem kormányzati szinten is.

– Ha visszaemlékeznek, a 2000-es évek első évtizedében a vidék elkezdett sorvadni, s nem éreztük jól magunkat. Nem tudom kinek a fejéből pattant ki az ötlet, de úgy alakult, hogy a Magyar Falu Programban a falubeliek mondták meg, hogy mire van szükségük, s a kormány ehhez rendelt pénzeket, amelyek felhasználását olyan módon teszi lehetővé, hogy majd' minden falu tud vele élni – hangsúlyozta a képviselő.

Avatóbeszédében a honatya azt is megjegyezte, hogy nem minden falu van persze olyan helyzetben, mint Maklár, ahol egy jelentős önerőt is hozzá tudtak tenni a fejlesztéshez, köszönhetően a területükön működő vállalkozásoknak és a megfontolt gazdálkodásnak, ami a községházán folyik.

– Szívből gratulálok, mert ez az óvoda még a választókerület szintjén is párját ritkítja. A maklári óvodások olyan intézménybe járhatnak, amilyet szeretnének mások is, hogy ilyen óvodába járhassák a gyerekeiket – tette hozzá.

A falunap váltják, váltották a színpadi és utcai programok egészen vasárnap hajnalig, az utcabál befejeztéig.