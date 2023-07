Ezt látnod kell! 15 perce

Egy hevesi zsaru begurult a rendőrség TikTok csatornáján + videó

A magyar rendőrség TikTok csatornáján sok érdekességgel találkozhatunk, most azt is bemutatták, hogyan gurul be egy hevesi zsaru egy felvétel erejéig.

Fekete-Vadászi Erika Fekete-Vadászi Erika

1415606675 Fotó: PannaPhoto

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!