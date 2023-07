– Néhány évvel ezelőtt sikerrel fordultunk a nyilvánossághoz azzal, hogy akinek van műszakilag, érintésvédelmileg még megfelelő állapotú, nélkülözhető porszívója, és szívesen nekünk adná, az jelezze emailben a [email protected] címre vagy a közösségi oldalunkon. Akkor - segítségetekkel - öt tökéletes műszaki állapotú porszívó került hozzánk, amelyek évekig jól szolgálták a Macskaárvaházat. Mint tudjátok, nálunk a mentett macskáink tesztelve, betegségenként elkülönített helyiségekben élnek, ezért aztán - a fertőzések elkerülésére - minden helyiségben külön tisztítóeszközöket, és porszívót használunk a mindennapos takarításhoz – tette közzé a kápolnai székhelyű Macskaárvaház Alapítvány.

– Egyszerre hat porszívót üzemeltetünk és mostanra, ismét szükségünk lenne néhányra. Akinek van nélkülözhető, még működőképes, műszaki, érintésvédelmi szempontból használható állapotú porszívója, és szívesen nekünk adná, előre is köszönjük. Budapest térségében és Heves vármegyében az aktivistáink könnyen el is tudnak menni érte, de természetesen annak is örülünk, ha egy kis macska simogatással egybekötve elhozzátok hozzánk Kápolnára. Természetesen porszívó felajánlásokat az ország bármely pontjából szívesen fogadunk, mert a tapasztalatok alapján mindig akad olyan állatszerető, arra járó ember, aki segít a szállításban – írták a posztban.