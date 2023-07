Gáspár Sándor még csak 28 éves, de már leküzdötte azokat az akadályokat, melyeket származása és hátrányos helyzete állított elé. Sanyi egy Nógrád megyei magyarcigány családból származik, három testvére közül ő a legidősebb. Családjukban nem volt ismeretlen az alacsony iskolai végzettség, a munkanélküliség, s nem ritkán anyagi gondokkal is küzdöttek, ennek ellenére összetartó családban nőtt fel és jószándékú emberek vették körül. Talán éppen ez az oka annak, hogy bár anyagilag kevésbé, lelkileg annál inkább tudták támogatni a roma fiatalt, hogy küzdjön álmaiért és ne hagyja abba a tanulást, ami mára egészen a belügyminisztériumi munkáig vezette – írt a Ripost.

Általános iskolában is már jól tanultam és valahogy mindig is megvolt bennem az igény a továbbjutásra. Nagyon hamar és fiatalon felismertem a környezetemben a nincstelenséget, amit én el akartam kerülni. Egyetlen kitörési lehetőségem a tanulás volt, amiben édesanyám és a tanáraim is támogattak és biztattak. Mindig egyengették az utam, bátorítottak, s elhitették velem, hogy több van bennem, mint amit én gondolok – mesélte a Ripostnak Gáspár Sanyi, aki általános iskola után Balassagyarmatra került gimnáziumba, az Arany János Tehetséggondozó Program keretén belül.

„Az AJTP volt számomra az ugródeszka, egy teljesen új világ nyílt meg előttem, a tanulással elérhető lehetőségek sora"– emelte ki Sanyi a Tehetséggondozó Program fontosságát az életében, ahonnan egyenes út vezetett számára a felsőoktatás irányába. Mivel őt is sok tanár és kollégiumi nevelő segítette, a tanári pálya inspiráló lett számára, így ő maga is pedagógusképzésre jelentkezett az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem falain belül, történelem-etika szakirányon.

Az egri tanulmányaim alatt is már foglalkoztattak bizonyos kérdések, területek, mint a felzárkózás, oktatás, ifjúságpolitika, sőt egy-egy programnak önkéntese vagy dolgozója is voltam. Egerben tagja lettem az Egri Roma Szakkollégiumnak, és itt találkoztam a felzárkózás-politika munkatársaival is, akik végül meghívtak a jelenlegi munkámra a minisztériumba – fejtette ki Sanyi, hogyan jött az életébe a lehetőség, hogy a Belügyminisztériumban dolgozzon. Sanyi azon fiatalok közé tartozik, aki nem csak megtapasztalta a kitartás és a tanulás eredményét, de a tapasztalatát el is meséli és kamatoztatja is annak érdekében, hogy más fiataloknak segítsen.