Mint ahogy arról már beszámoltunk, közel 200 bérelhető elektromos jármű érkezett a városba, hogy ezzel a környezetbarát eszközzel is alternatívát kínáljanak a közlekedésre a helyieknek és a turistáknak. Azon a közgyűlésen, amelyen a döntés született arról, hogy jöjjenek a rollerek több képviselő is aggályait fejezte ki, ugyanis más városokban sajnos nem csak jó tapasztalatok vannak. Sokan a fővárosban az út szélén vagy akár a járda közepén hagyják az eszközöket, illetve kárt is okoznak bennük. A képviselők abban maradtak, hogy megnézik, milyen tapasztalatok vannak Egerben, s ha több a negatív mint a pozitív, akkor átgondolják, hogy szükség van-e a rollerekre.

A közlekedési eszközöket egyébként összegyűjti és a kijelölt helyre szállítja a helyi üzemeltető. A csütörtök reggel látott rollerek kora délelőttre például már nem volt a jelzett helyeken Egerben. Ugyanakkor talán mindenki helyzetét megkönnyítenék a felhasználók, ha megfelelő helyeken hagynák használat után ezeket. Annál is inkább, mert más városokban, így például Budapesten vagy akár Szolnokon is sok gondot okoztak a felelőtlenül elhajigált rollerek. Mirkóczki Ádám, Eger polgármestere a fenti Facebook posztban azt is közzétette, hogy hol lehet letenni a járműveket.