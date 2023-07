A bpiautosok.hu weboldal írta meg, hogy július 17-én, szombaton a 3-as úton Aszód és Gödöllő között egy ámokfutó motoros száguldozott a két sáv között. Az oldal egyik olvasójának fedélzeti kamerája rögzítette, ahogy a motoros jóval a megengedett sebességhatár fölött, az autók között cikázva halad előre. A rendszámtáblát már levihette a menetszél, mert az nem volt rajta.

- Két, egymással szemben szabályosan elhaladó személygépkocsi között elszáguldó, hatósági jelzés nélküli motorkerékpár. Két másodperccel előtte híre hamva nem volt a motorosnak a tükörben. Pont akkor előzött, amikor mellette volt az utánfutót húzó szemből érkező autó. Saját sebesség 85 kilométer/óra - írta az olvasó a bpiautosok.hu-nak.

Hozzátette, hogy a kamerás autót vezető sofőr hivatásos, buszt is vezet és oktató majd tíz éve, előtte kamionsofőr is volt, szóval nem ma kezdte, de ez neki is sok volt már. A helyszín és időpont: 2023.07.15. szombat, 16:35 Aszód és Gödöllő között Gödöllő irányban - fogalmazott a bpiautosok.hu.