Augusztus 25-én, pénteken egy különleges esemény várja a Bükki Csillagdában (a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság csillagászati látogatóközpontjában) az érdeklődőket. A Csillagmesék – Történetek az Égből a Földieknek szeretettel címet viselő koncerten Asharti Szabó Andrea, intuitív énekművész csodálatos hangján olyan dallamok szólalnak meg, amelyek a legbensőnkig hatolnak. Az élmény egyszeri és megismételhetetlen, ugyanis az intuitív technikának köszönhetően soha nem hangzanak el a dalok kétszer ugyanabban formában. A hallgatók a hangok, történetek és a planetáriumban vetített képi világ segítségével kizökkenhetnek a mindennapok mókuskerekéből. Elrepülhetnek egy másik világba, amelyet úgyis hívhatunk, Otthon. A koncert után csillaglesen vehetnek részt a látogatók a Bükki Csillagda teraszán vagy obszervatóriumában – tudhattuk meg a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság leveléből.

Az előadóművész hitvallása, hogy az éneklés, illetve az ilyen típusú zenék hallgatása gyógyító erővel hathat testre, lélekre és szellemre egyaránt.

– Egyszer, egy kung-fu mester azt mondta nekem, hogy amikor énekelek, az az embereknek jó. Csak álltam és zokogtam – próbáltam megérteni –, mert amit éveken keresztül nagyon el akartam fojtani, az elemi erővel kitört belőlem. Az volt az a pillanat, amely megváltoztatta az életem, és elindultam a hosszú utazásra a hangok birodalmában – mesélte Asharti Szabó Andrea a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnak, akinek nevével korábban musical, operett és opera-előadások kapcsán találkozhattak, azonban mindvégig azt érezte, nincs benne otthon.

– Végül megmaradt, ami a szívemnek legkedvesebb: lelkemből énekelni – folytatta. – Amikor énekelek, teljesnek és szabadnak érzem magam. De ezt a szabadságot és teljességet meg kellett tanulnom. Nekem is. Ezt igyekszem átadni a közönségemnek és a tanítványaimnak is. Ugyanis az emberek legnagyobb gátja a boldogságuk elérésében a félelem. Az pedig illúzió – vallja Asharti a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnak, akinek művészetéből már a YouTube oldalán is ízelítőt kaphatnak a különleges zenei élményre vágyók.

Asharti saját fejlesztésű, emberi hangon alapuló, bárki számára elsajátítható gyakorlatsorozat a FreeForm LifeSong Method™ nevet viseli. A célja, hogy az éneklés, a hang minél több ember számára nyújtson kikapcsolódást, boldogságot. Támogassa a felépülést, regenerálódást, a lelki egyensúly megtartását. A hang bárki számára könnyen elérhető, alkalmazható és ingyenes eszköz, mégis a legtöbben elfojtják, nem teszik, vagy épp rosszul teszik-képzik, ezáltal lelkük egy darabját is elzárják még önmaguk elől is – fejtette ki az igazgatóságnak a művésznő.

Az augusztus 25-i Csillagmesék - Történetek az Égből a Földieknek szeretettel! programja:

19.30 - 20.00 regisztráció

20.00 - 21.15 koncert a Bükki Csillagda planetáriumában. Énekel és mesél: Asharti Szabó Andrea

21.30 - 22.30 csillagles az obszervatóriumból/teraszról a Bükki Csillagda csillagászaival

Látható égitestek ezen az estén:

Hold; Mizar-Alcor; Epsylon Lyrae; M13; M57 (Gyűrűs köd); Albireo, M31 (Androméda galaxis); Szaturnusz.

A rendezvényre szóló jegyekkel érkezési sorrendben foglalhatják el helyeiket.

Várnak mindenkit szeretettel!