A rímfélék olykor kegyetlenek. A nyakad után kapnak, s addig visznek a fogukban, amíg a kedvük tartja. Van, hogy tehetetlen tömegeddel átúsznak az álomfolyó másik partjára, de megtörténhet az is, hogy az örvény peremén a mélybe engednek, aztán kapálózhatsz, amíg fel nem ébredsz.

Az egyik rosszabb, mint a másik, a légszomj például halálos is lehet. Ám nem csak ádáz sorok léteznek, hanem csiklandozók is, amik rád erőltetett nevetéssel merényelnek. Addig ingerelik a talpad, míg bele nem fulladsz önnön kárhozatodba, ahogy Bornemisza Pétör az ő víg kedvébe. Menekvést ez esetben is legfeljebb az ébredés jelenthet, ami ugyanolyan izzadságos lesz, mint amikor saját hajadnál fogva rántod ki magadat a sárból. De legalább lesz.

A lírában az a szép, hogy akárhányan olvassák, annyiféleképpen élik. Nem elvárás a tragédia, miként a komédia sem, elég, ha a betűk sorrendjére ügyelsz. Így is összeáll, mi több, értelmet is kaphat a gondolat; örömködhetsz vagy éppen sírhatsz, amikor az ördög elviszi a fináncot, a lényeget úgyis az szabja meg, hogy a bojtos ostor mely végére rendel a patás. Ilyen mód olvasok én is verseket, ha rászánom magam. Egyre ritkább az élmény, de azért még maradt. Néha engedem, hogy lehúzzon a líra, máskor küzdök vagy éppen kacagok, de leginkább – önvédelemből? – rábízom magam a költőre. Hisz’ ki vagyok én, hogy megfejtsem, éppen mire gondolt, vagy éppen mire nem...?

