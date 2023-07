A minden igényt kielégítő, HACCP rendszer előírásának is megfelelő, futószalagos Hobart típusú ipari mosogatógépet már beüzemelték. A nagykonyhai berendezés előnye, hogy a háztartási mosogatógépekkel ellentétben rövid idő alatt elvégzi a mosogatási ciklust, így az edényzet egy adott étkezési turnus alkalmával akár többször is visszaforgatható. A mosogatógép használatával a betegétkeztetés folyamata gyorsítható, mindemellett megtakarítást érhetnek el a humánerőforrás, a munkafolyamatra fordított idő, valamint a fogyóeszközök beszerzése terén is.

Nem elhanyagolandó szempont, hogy a berendezés működésére kevesebb villamos energiát, illetve vízmennyiséget szükséges fordítani, ezzel megtakarítást érve el a közüzemi költségek tekintetében – tájékoztattak a gyógyintézményben.