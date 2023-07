Mindezt a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Károly Róbert Campus adta hírül honlapján. Hozzátették, a bátkai, ipolynyéki és rimaszombati fiatalok közül többen már tavaly is részt vettek a Mátra Biker SC által szervezett táborban, ahol átlagosan napi 10 és 30 kilométer közötti távolságokat tekernek le.

Az általános iskolás gyerekek egy hét alatt ellátogatnak többek között a Nagyrédei Kecskefarmra, ahol sajtkóstolón is részt vehetnek, a mátrafüredi Harkály Házba, Markazra, a Mátrai Erőműbe, megnézhetik az abasári ásatás helyszínét, valamint próbára tehetik bátorságukat a sástói Adrenalin Parkban - tették hozzá.

A tavaly első alkalommal megszervezett kerékpáros tábor útvonala a szervezők tapasztalatai alapján egy kicsit nehézre sikerült, ezért idén könnyebben megközelíthető helyszíneket válogattak össze. A cél ugyanis az, hogy a túrák a különféle edzettségi szintű gyerekek mindegyikének pozitív élményt okozzanak - fogalmaztak.

Szlovencsák Panka, a tábor vezetője szerint a programok összeállításakor sporttársaival fontosnak tartották azt is, hogy a gyerekek az aktív kikapcsolódás mellett egymással is jobban megismerkedjenek. Éppen ezért minden este csapatépítő játékokon vehetnek részt, illetve a közös nagy beszélgetésekre is rendszerint sort kerítenek. Emellett a markazi pihenőbázison lehetőségük van a kerékpározás mellett más sportágakat is kipróbálniuk - fogalmaztak.

A Rákóczi Szövetség nyári táborainak célja megegyezik a közösség által általánosságban képviselt elvekkel. Szeretnék, ha a programjaikon keresztül az egymástól távol élő magyar közösségek tagjai személyes kapcsolatokat alakíthatnának ki egymással. Ezekre pedig közös élményszerzéseken és új tájak felfedezésén keresztül nyújtanak lehetőséget - közölték a honlapon, majd hozzátették, a Károly Róbert Diák Hotel idén is a tábor első és utolsó napján biztosít szállást a gyerekeknek és kísérőiknek.