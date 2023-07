Július 20-21-én nem csupán a hagyományos, félév eleji tréninget tartották meg a Kortárssegítő Mentálhigiénés Tanácsadói Iroda, azaz a KoMeTI tagjai. A fiatalok azon túl, hogy ütőképes és jókedvű csapatként felkészültek a szeptemberben induló félév szakmai kihívásaira, több új kezdeményezéssel is éltek – írja a Líceumi Paletta honlapján.

A KoMeTI, amely az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Almagyardombi Kollégiumában megtalálható Hallgatói Támogató és Szolgáltató Központ (HTSZK) részeként működik, minden félév elején megtartja ezt a tréninget. A program – a kortássegítői közösség építésén felüli – legfőbb célkitűzése, hogy a tagokkal áttekintsük a szervezet meglévő szolgáltatásait, és ezeket szükség esetén közösen átdolgozzuk, frissítsük, bővítsük. Szeretnék ugyanis gyorsan és jól reagálni a változásokra, ezért időről időre érdemes alaposan végiggondolni a hozzánk folyamatosan érkező hallgatói igényeket és ezek mellé tenni a szervezeti lehetőségeiket. A cél mindig az, hogy az irodához forduló eszterházys hallgatók minél koncentráltabb és hatékonyabb segítségnyújtásban részesüljenek.

A KoMeTI „régi-új” ártalomcsökkentő szolgáltatása – a tavalyi évhez hasonlóan – az idei Gólyatáborban is kitelepülő Party Service. Emellett nagy hangsúlyt kapott a júliusi egyeztetésen a különböző hallgatói csoportfoglalkozások tökéletesítése is. Ezeket minden esetben az iroda önkéntesei tartják, legyen szó akár a hazai, akár a külföldi diákokról.

– A közös gondolkodás mindig nagy élmény és ennek eredménye, hogy elmondhatjuk: a Kortárssegítő Mentálhigiénés Tanácsadói Iroda a következő félévben is számos programmal vár titeket. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatóiként október 3-án, a KoMeTI napon találkozhattok majd az irodánk kitelepülő önkénteseivel, akik jégtörő-, illetve önismereti feladatokkal igyekeznek tartalmassá, színesebbé tenni a napotokat. A fenntarthatóság jegyében az őszi félév során, október 2. és 27. között megrendezzük az egyetem ruhacsere-programját is, „KomeTurI” néven. A félév második felére ütemeztük be – öröm kampány-jelleggel – a KoMeTI önkétesei által koordinált karácsonyi játékadomány-gyűjtést, mellyel a rászorulók ünnepét szeretnénk egy kicsit szebbé tenni. A karitatív tevékenységekre nyitott hallgatók és egyetemi dolgozók november 28. és december 5. között, a campus központi helyein kihelyezett gyűjtő-dobozokba adhatják majd le felajánlásukat – részletezik.