– Valójában minden valaha élt gyöngyöspatai joggal mondhatja el ezt magáról. Gyöngyöspata a 14. századig Eger után Heves vármegye második legnépesebb települése volt. A 15. század közepén mezővárosi rangot kapott, amelyet megőrzött egészen 1871-ig. Elgondolkodtató, hogy ha abban az évben nem veszíti el városi címét a településünk, vajon hol tartana most? Mindannyiunknak más és más oka van arra, amiért itt érzi otthon magát. Vannak azonban olyan eredményeink, amelyekre valamennyien közösen lehetünk büszkék. Egy nagyon finom kohézió fog össze bennünket. Ez az összetartozás alkotta azokat a civil szerveződéseket a településünkön, amelyek a város kisebb-nagyobb egységeit összekötik. A városi rendezvényeink mindig a lakók közösségi erejét mutatják. Valamikor azt mondták, imádkozz és dolgozz: ezt tartották a legfontosabbnak. Mindkettőt meg kell tartanunk. Mert lelkileg is egészségesnek kell lennünk, és munkát is kell végeznünk. Dolgos kezek sora áll mögöttünk, ha végigtekintünk a városunk történelmén. Ők megfeleltek az adott időszak kihívásainak, és magyarságuk diktálta kötelességeiknek. Ezek teljesítése mindig kitartást, céltudatosságot, áldozatot kívánt. Ma sincs ez másként – hangsúlyozta Hevér Lászlóné.

A polgármester emlékeztetett arra, hogy az utóbbi évtizedben a város intézményhálózata teljesen átalakult. Olyan új intézmények jöttek létre, mint a bölcsőde, a nappali ellátást biztosító idősklub, megújult a polgármesteri hivatal, valamint a művelődési ház épülete, továbbá az általános iskola és annak tornacsarnoka. Megépült a város idegenforgalmát fellendítő Széleskedvű Rendezvényház, jelentős eredményeket ért el a város az önkormányzat bel- és külterületi útjainak építése, aszfaltozása területén is. Megújult a település ékköve, a 12. században épült Kisboldogasszony templom. Hevér Lászlóné elmondta, hogy a Gyöngyöspata számára elsőrendű feladatnak a munkahelyteremtést tekinti a képviselő-testület. Ezen a téren az önkormányzat komoly lépéseket tett, hiszen folyamatban van a település határában lévő ipari terület közművesítése, folyik a tervezés.

– Bár a jelen komoly nehézségeket állít valamennyiünk elé, hiszem és nap mint nap tapasztalom, hogy így is lehet fejleszteni, előre vinni a városunk ügyét. Mit lehet kívánni az elkövetkező évekre? Mindenekelőtt bátorságot. Nem szabad megijedni a problémáktól, hanem azon gondolkodni, hogyan lehet megoldani azokat. A másik fontos dolog: sosem mutogathatunk a másik emberre. Magunkban kell keresnünk a hibát, és a megoldást is. Azt kívánom, legyünk nagyon elszántak, bizakodóak, hogy az elkövetkező évtizedek sikereket hozhassanak Gyöngyöspata város számára – emelte ki Hevér Lászlóné.

Az ünnepi esemény része volt a Petőfi-körtefacsemete elültetése az óvoda udvarán. A művelődési házban bemutatták a Bernáth Magdolna és Sz. Farkas Aranka szerkesztette Gyöngyöspata látnivalói című könyvet, amelyet Szelényi Károly Magyar Örökség-díjas fotóművész felvételei díszítenek. A megjelentek megtekinthették Zsigmond Dezső Gyöngyök Patáról című filmjét. Gyöngyöspatáról szóló irodalmi alkotások is elhangzottak a jeles alkalmon. Ezek előadásában közreműködött a Gyöngyöspatai Hagyományőrző Népdalkör, Czinkóczi Miklós, Dudásné Király Szilvia, Felföldi Lajos, Kecskés Anikó, Maka Csabáné, Maka Gergő, Molnár Károly, Sinkáné Verhóczki Viktória, Sváb Kovács Bálint, hegedűn játszott Balog Edina. Az ünnepi műsort Borik Ildikó állította össze.