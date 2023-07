Kedden az ELKH FI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium hivatalos Facebook-oldala adott hírt arról, hogy érdekes jelenség történt hétfőn délután negyed kettő után pár perccel, amikor egy fényes tűzgömb volt látható a nappali égen. Az égitest Szlovákiában, Ipolymagyari felett hunyt ki 29,2 kilométeres magasságban, legalábbis a nappali égen eddig lehetett követni.

Mint megemlítették, hatalmas robbanással fejezte be útját a tűzgömb, jelentős erejű robbanás volt hallható Salgótarjánban és térségében, az észlelések mintegy 30 kilométeres körzetből lettek megerősítve. Egyesek a föld rengését is érezni véltek. A piszkéstetői infrahang állomások is regisztrálták a hangrobbanást. Ez látható egy tüskeként a bejegyzéshez mellékelt képen.

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Shutterstock)