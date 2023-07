– Jómagam a második gyöngyösi gitárfesztiválon ismerkedtem meg dr. Papp Sándorral. Egyesületünk akkor döntött úgy, hogy ebben a rendezvényben mi nagyon szívesen közreműködünk, segítünk a szervezésben. A gitározás szerelmeseként magam is azt gondoltam akkor, hogy karoljuk fel az eseményt, amelyből mára hagyomány lett a városban. Nagyon remélem, idén is mindenki nagyon jól fogja érezni magát az elkövetkező napokon is – részletezte Nagy Wyrág Tibor.