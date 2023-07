Táblák is tiltják a sóderosnál a fürdőzést, ám a nagy melegben ennek ellenére is többször előfordul, hogy néhányan bemerészkednek a vízbe. Ez azonban nemcsak illegális, hanem veszélyes is. A sokak által kedvelt bányatavak kiszámíthatatlanok, helyenként hirtelen mélyülnek, ami azt is jelenti, hogy a hőmérsékletük változó, néhány méteren belül hirtelen lehűlnek.

A polgármesteri hivatalba naponta több lakossági bejelentés is érkezik, amelyek szerint sokan figyelmen kívül hagyják az előírásokat. A rendészeti osztály munkatársai egyelőre csupán figyelmeztetik a szabálysértőket, ugyanakkor helyszíni bírságot is kiszabhatnak, amely ötezertől 150 ezer forintig terjedhet.

A területet a mezőőrök is folyamatosan ellenőrzik. Ha rajtakapják a tilosban fürdőzőket, lehetőségük van szabálysértési eljárást kezdeményezésére. Naponta többször is kimennek, szolgálati járművel körbejárják a tavakat. A tilosban fürdőzőket felszólítják cselekedetük abbahagyására, mert amellett, hogy az illegális, a mentés feltételei is hiányoznak. Emellett a vízben lévő hulladék is veszélyes lehet.

Ezekben a tavakban fürödni akár életveszélyes is lehet, idén is történt már ilyen tragédia a tarcali bányatóban.

Ahol kint van az úszást, fürdést tiltó tábla, ott gumimatraccal, vízibiciklivel sem szabad a tóba menni.