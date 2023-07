A rendező település polgármestere azt közölte, hogy már az előző két nyíltvízi úszás alkalmával is látható volt, hogy az esemény országos rendezvénnyé növi majd ki magát. Most is mindenhonnan, így Hevesből is várják az úszásra nevezőket. Valamennyi regisztrált, s az úszást megkezdő versenyző ajándékcsomagot, benne egy üveg igazi tokaji borral, illetve fóliázott oklevelet kap majd. A sajtótájékoztatón elhangzottak szerint az esemény fővédnöke a tizenhatszoros hosszútávúszó Világkupa győztes Kovács Rita. A rendezvényen a Fruttamax Médiaválogatott és Katus Attila várja a sportolni vágyókat.

– Megtisztelőnek tartjuk a díszvendégnek való felkérésünket, hiszen itt is alkalmat kapunk városunk bemutatására – mondta Újvári Imre, Tiszafüred polgármestere a városházán megrendezett sajtótájékoztatón, majd kijelentette: mostanában nehéz időket élnek az önkormányzatok, ezért is fontos, hogy segítsék egymást. Két tiszai településről lévén szó ez az együttműködés még határozottabban hasznot hozhat mindkettőjük számára.

– Túl azon, hogy Gávavencsellő jó hírnevét öregbíti a challenge, az teljes egészében a sportról szól – ezt már a rendező település polgármestere hangsúlyozta. Szavai szerint ezért is vontak be az esemény lebonyolításába egy extrém sport csapatot is, akik az extrém trial akadálypályát teljesítik.

A 10 kilométeres távnak – ami mellett lesz egy 500 méteres lehetőség is – a lehető legnagyobb biztonságban vághatnak neki a nevezők. Kajakok, kenuk, csónakok SUP-ok és természetesen a vízi rendőrség alkalmazottai kísérik az úszókat, akik végig kibójázott pályán haladhatnak.