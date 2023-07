– Szeretünk minden évben újdonsággal előállni. Az ötletek listázása során merült fel az 1-es helyi járatú busz bevonásának terve. Tudni kell erről a járatról, hogy nem csak a turisztikailag frekventált helyeket érinti, hanem végighalad az egész városon. Útközben nem feltétlenül csak a turisták, de a helyben élők is sok érdekességet hallhatnak a városukról. Végül eljutottunk oda, hogy ezt egy külön programelemként kínáljuk az érdeklődőknek. Felvettük a kapcsolatot a Volánbusszal, akik maximálisan segítőkészek voltak. Olyannyira, hogy a kérdéses járatot ellátták hangosítással is. Egyelőre júliusban, három szerdai napon lesz városnéző járat Gyöngyösön. A lehetőséget azonban mindenképpen szeretnénk bővíteni: elkezdtük például a tárgyalást egy Gyöngyös és Mátrafüred közötti idegenvezetéses járat lehetőségéről is – részletezte dr. Benkő Béla.

Mint megtudtunk, július 19-én és 26-án indul újra városnéző helyijárat Gyöngyösön, mindkét alkalommal a Tesco megállóhelytől. A mintegy 50 perces idegenvezetéses úton érvényes helyi járati jeggyel lehet részt venni.