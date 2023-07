– Az egyesület vissza nem térítendő támogatás formájában önkormányzatunktól 240 ezer forintot kapott üzemanyag beszerzésre, továbbá 30 ezer forintot könyvelési díj megfizetésére, 50 ezret a banki költségek finanszírozására, 15 ezret irodaszer beszerzésre, 56 ezret a polgárőr autó szervizelésére, 15 ezret autóabroncs cserére, illetve 94 ezer forintot a gépjármű üzemeltetésével kapcsolatos karbantartásra. Az egyesület a támogatás fejében heti két szolgálat teljesítését vállalta Nagyréde területén. Miután a nagyrédei közbiztonság megőrzésének és biztosításának kérdése rendkívül fontos a településvezetés számára, így nagyon örülünk, hogy az idei megállapodás is megszületett, és továbbra is folyamatosan számíthatunk a polgárőrség aktív munkájára. A polgárőrség tagjai szabad idejük terhére, ingyenesen látják el vállalt feladatukat, ezért önkormányzatunk – mindezt a munkát elismerve – 2015 és 2023 között összességében 6 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosított a Nagyrédei Polgárőr Egyesület működéséhez. Az egyesület működését és munkáját önkormányzatunkon túl anyagilag és szakmailag a megyei polgárőrszövetség is támogatja, illetve a polgárőr autó cégautóadóját jelenleg – mely igen jelentős összeg –, az országos szövetség finanszírozza. Külön öröm mindemellett, hogy számos helyi vállalkozó és magánszemély is segíti anyagilag, adomány formájában az egyesület munkáját – részletezte Siposné Fodor Judit.

A polgármester köszönetet mondott az egyesület minden tagjának, majd hozzátette, hogy az egyesület olyan újabb tagok jelentkezését is várja, akik munkájukkal hozzá kívánnak járulni Nagyréde közbiztonságának fokozásához.