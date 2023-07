Két távon is lehet túrázni a Bükkben július 8-án szombaton a szilvásváradi önkormányzat szervezésében A rövidebb táv családi program is lehet az ajánló szerint, kellemes sétával elérhető a Bükk talán legszebb panorámájával büszkélkedő Három-kő. Innen be lehet látni a hegység déli részét, tiszta égbolt alatt látható a Mátra, a Tisza-tó és akár Tokaj-hegy is. A hét kilométeres túra az Olasz-kaputól indul 10 órától és két órát vesz igénybe.

A hosszabb, 11 kilométeres, 4-5 óra alatt teljesíthető táv már közepes állóképességet követel, mert a Zsidó-rétről meg kell mászni a Tar-kő meredekét és később az Őserdő mellett is lesz kaptató. A kilátás és közel 200 éves öreg bükkök is megérik a erőfeszítést, nem is beszélve Magyarország legmagasabban nyíló barlangjáról, a Kőrös-lyukról, ahol a túravezető Regős József ismerteti, milyen „ősi tengeri élőlény” hagyta ott a nyomát.

A túrák minimum tíz fővel indulnak az Olasz-kaputól, ahová telekocsival is föl lehet menni, de ezt előre jelezni kell a szervezőnél. Információ és előzetes regisztráció: [email protected], +36 30 757 1616.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)