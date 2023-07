– Augusztus 15-ig lehet jelentkezni a ledcsere.hu oldalon. Márciusban kötöttünk a CYEB-bel egy megállapodást, s ennek keretében történik mindez. Az országos tapasztalat az, hogy átlagosan háztartásonként 15 LED-ről van szó, s ez 28 ezer forintos egyszeri segítség, ennyibe kerülnének az izzók, ha nem kapnák ingyen a háztartások. A fogyasztást tekintve havonta harminc százaléknyi energiamegtakarítást jelentenek ezek az eszközök. Mindez jól illeszkedik a városvezetés filozófiájába, hiszen számos olyan döntést meghoztunk, ami a terhek csökkentését célozta, a családok megsegítéséről szólt. Önmagában nem egy közérzetjavító intézkedés, hanem tényleges az egriek pénztárcáját kímélő lépés – hangsúlyozta a városvezető.

Hozzátette, az idősekre vagy az online világban kevésbé könnyen eligazodókra is gondoltak, így segítséget kérhetnek az IFI Pontban is, ott a munkatársak végigvezetnek mindenkit a regisztráció folyamatán. Azt is elmondta, a tényleges LED-esítés novemberre várható.