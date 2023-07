Jó a termés uborkából, a paradicsom és a paprika is a gazdák várakozásainak megfelelő hozamot ígér vármegyénkben. Heves-Alatkán Steczina Zsolt vállalkozó és felesége, Steczináné Mérten Mónika őstermelő uborkát és paradicsomot termeszt. Steczina Zsolt arról beszélt ottjártunkkor, hogy a Trilogy fajtájú uborkájuk már letermett, az utolsó hetében van a szedése. Mint megtudtuk, az első ültetést kifejezetten kovászolni valónak szánták, hagyták nagyobbra nőni, s úgy szedték. Két fóliasátorban, egyenként 660 tő termett, egy harmadik sátorban pedig kígyóuborka. Július 20. körül telepítenek bennük új ültetvényt, azt augusztus-szeptember fordulójától lehet majd szedni berakni.

Steczina Zsolt vizsgálja a termést

Forrás: Szabó István/Heves Megyei Hírlap

– A palántákat mi neveljük magról. Az elején mindig le van takarva az ültetés fátyolfóliával, plusz a sátor fóliája is óvja a tavaszi fagyoktól. Idén szerencsére ilyen probléma nem volt. Minden palántát felkötünk egy drótból készült kordonrendszerre. A fejlődő növények felső hajtásait rendre a vezetőszálak köré kell tekerni, hogy tartsák azokat. Így nem dőlnek oldalra az egyre növő szárak, optimálisan felfelé fejlődhetnek. Az oldalhajtásokra nincs szükségünk, azokat ki kell törni. A talajt is tisztán kell tartani. Az öntözést és a tápoldatozást már egy kiépített csepegtető öntözőrendszerrel végezzük. A szép áru értékesítésével nincs gond. Az uborka esetében van egy-két olyan állandó felvásárlónk, akihez vihetjük a termést. A kígyóuborkánál viszont vannak értékesítési gondok. Nagyon jellemző, hogy amelyik görbe egy kicsit, az már nem első osztályú minőség, pedig mindenkinek az kellene. A másodosztályú áru eladására is van azért jó kapcsolatunk: egy konyhákat üzemeltető egri cég veszi meg. Sajnos, nekik is csökkentek a megrendeléseik, így kevesebbet tudunk beszállítani hozzájuk. A tavalyi felvásárlási árak még elmentek. Ahogy az input anyagok drágultak, érezhető volt, hogy a felvásárlási árak meg a kispiaci értékesítési árak is növekedtek. Most úgy érzem, hogy lefelé megy az ár a tavalyihoz képest, ugyanakkor nem érezhető akkora csökkenés az input anyagoknál – részletezte Steczina Zsolt.

A paradicsomnál még a szedés elején tartanak. Most kezd beérni a három fóliasátoban a mintegy 5000 szál Monaline fajta, ami folyamatosan teremő paradicsom.

– Ugyanazok a feladatok a paradicsomnál, mint az uborkánál: segíteni kell a növények felfelé növését a kordonrendszerrel. Az a különbség, hogy a paradicsomot egy kicsit elfektetjük, mert a folyamatos növekedés miatt idő előtt elérné a sátor tetejét. Ugyanakkor vigyázni kell, hogy a termés ne érjen le a földre. Az ősz nem annyira hideg, mint a tavasz, ezért igyekszünk minél jobban nyújtani a szezont, akár novemberig. Tavaly ez sikerült. Azt figyeltük meg, szeptember-október fordulóján szokott lenni egy enyhe fagy, ha azt túléli a növény, akkor utána még sokáig lehet termelni – magyarázta Steczina Zsolt.

Steczina Zsolt és az öntözőberendezés

A heves-alatkai vállalkozó hozzátette, a paradicsom ára sem éri el a tavalyiét. Mint mondta, azzal együtt így érzi ezt, hogy nagyobb szedésük még nem volt. A jövő hétre tervezik az első nagyobb szüretet, amit a kispiacon már nem lehet eladni, ezért el kell vinni a nagybanira. Szerencsére kölcsönös elégedettséggel működő vásárlói kapcsolatuk van ott is, összegezte Steczina Zsolt.

Kovács Dávid őstermelő Feldebrőn termeszt szabadföldön fűszer-, illetve almapaprikát, dinnyét és paradicsomot mintegy 2,5 hektáron.

– Az idei termés nagyon jól alakul. Nagy probléma ugyanakkor, hogy minden bekerülési költség tovább emelkedett. A pétisó ára ugyan csökkent, de mi a kertészetben nem azt használjuk, a tápoldatoknak viszont még inkább emelkedett az ára. Visszajáró tolvajok is keserítik az életünket, idén is loptak a palántából. A hatóságok szerint ez megélhetési bűnözés. Szerencsére a tavaszi fagyokkal idén nem volt gondunk. Mivel hűvös volt az idő, nem is ültettünk, csak május 20. táján kezdtük kirakni a paprikát. A hideg miatt fölösleges lett volna korábban. Hozzáteszem, a dinnye sem úgy fejlődött kezdetben a hideg miatt, mint kellett volna. Most jó idő van, megfelelően fejlődnek a növények. Várjuk, hogy valami elfogadható felvásárlási ár alakuljon ki – foglalta össze Kovács Dávid.